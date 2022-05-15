Россия расследует преступления националистов и наёмников из Польши в Донбассе

Следком Российской Федерации установит обстоятельства совершения преступлений нацистов Украины и наёмников из Польши в Попасной.

Об этом сообщает в воскресенье, 15 мая, пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Действиям националистов и наёмников будет дана надлежащая правовая оценка", — подчёркивает ведомство.

По информации жителей города Попасная Луганской Народной Республики, нацисты расстреливали дома с мирным населением и удерживали их силой в подвалах, не давая выйти из города.

Также укронационалисты сооружали огневые позиции в домах мирных граждан, а на крышах этих домов размещали снайперов, которые вели огонь по ногам людям, направлявшимся за водой.

"Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина", — отмечает СК.

Помимо этого, наёмники из Польши 4 дня не выпускали за водой граждан Попасной из подвальных помещений. Следователи отмечают, что все эти данные будут изучены.