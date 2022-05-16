Немецкий генерал Вад: российская армия превосходит по мощи силы Украины

Власти Украины должны признать превосходство российской армии. Об этом заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.

По его словам, Киев уже не сможет путём боевых действий установить контроль над Донбассом. Как отметил генерал, на востоке Украины развитие событий определяют Вооружённые силы РФ.

"Русские слишком сильны: у них есть превосходство и на земле, и в воздухе", — приводит комментарий Вада Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Он также предостерёг Украину и её партнёров от недооценки мощи армии РФ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что солдаты ВСУ покинули укрепрайон, расположенный неподалёку от Мариупольской трассы. Он подчеркнул: украинская армия не собиралась держать здесь оборону, военные направились в Волноваху и Мариуполь, где можно прикрываться живым щитом.