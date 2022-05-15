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Автор Антон Уткин

Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"

Силовые структуры

Российский военкор показал брошенные солдатами Украины укрепления. Националисты не стали дожидаться подхода армии России и сбежали под прикрытие гражданских.

Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"

Украинская армия с самого начала спецоперации ВС РФ не собиралась ввести честный бой вдали от мирных городов. Военкор Александр Коц посетил брошенный укрепрайон ВСУ на Мариупольской трассе и был поражён качеством возведённой оборонительной линии.

Оборону украинская армия возводила по всем канонам военной инженерной науки: несколько сотен метров траншей, множество бетонных дотов, подготовленные капониры для боевых машин. Но журналиста поразила не это — во всех укреплениях он не нашёл ни одной воронки, ни одной стреляной гильзы, ни одного окровавленного клочка камуфляжа.

Украинская армия не собиралась держать здесь оборону, солдаты предпочли сбежать в города Волноваху и Мариуполь.

"Там обороняться сподручнее, можно прикрыться живым щитом", — предположил Коц.

Он уверен, что по мере продвижения российских войск ВСУ продолжит использование подобного фокуса.

Солдаты ВСУ сбежали из укрепрайона под прикрытие «живого щита» в Мариуполь и Волноваху
Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина
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Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
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