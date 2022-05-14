Группировка "О" ВС РФ разгромила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР

Продолжается специальная военная операция ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Одной из самых горячих точек остаётся Лиманское направление СВО.

В ходе наступления на Красный Лиман в ДНР, группировка "Отважных" (российские войсковые части с литерой "О" на военной технике) разбила 2-й отдельный штурмовой батальон Вооружённых сил Украины, пишет издание "Русская Весна".

Разгромленный в ходе боевых действий украинский батальон был частью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, база которой находится в Николаеве.