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Автор Элиза Ибрагимова

Группировка "О" ВС РФ разгромила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР

Силовые структуры

Продолжается специальная военная операция ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Одной из самых горячих точек остаётся Лиманское направление СВО.

В ходе наступления на Красный Лиман в ДНР, группировка "Отважных" (российские войсковые части с литерой "О" на военной технике) разбила 2-й отдельный штурмовой батальон Вооружённых сил Украины, пишет издание "Русская Весна".

Разгромленный в ходе боевых действий украинский батальон был частью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, база которой находится в Николаеве.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
всу
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