Продолжается специальная военная операция ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Одной из самых горячих точек остаётся Лиманское направление СВО.
В ходе наступления на Красный Лиман в ДНР, группировка "Отважных" (российские войсковые части с литерой "О" на военной технике) разбила 2-й отдельный штурмовой батальон Вооружённых сил Украины, пишет издание "Русская Весна".
Разгромленный в ходе боевых действий украинский батальон был частью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, база которой находится в Николаеве.
Жители Варшавы устали от бесконечных митингов украинцев, приехавших в Польшу. Беженцам предложили найти работу или возвращаться на родину.