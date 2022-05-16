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Автор Юлия Миленина

Коротченко: Россия сможет сдержать НАТО после расширения только ядерным оружием

Силовые структуры

Россия должна уточнить условия применения тактического ядерного оружия, чтобы ответить на возможную агрессию со стороны НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Коротченко: Россия сможет сдержать НАТО после расширения только ядерным оружием

Он также призвал оснастить "Калибры" и "Искандеры" ядерными боезарядами на западном направлении. По его словам, уже к лету Вооружённые силы Финляндии и Швеции будут интегрированы в военную структуру НАТО. Как отметил эксперт, альянс может развернуть ударные группировки объединённых сил, которые создадут угрозу безопасности РФ.

Специалист считает, что Москве необходимо разработать потенциал сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы ПВО.

"Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет", — сказал Коротченко в интервью РИА Новости.

Он добавил, что ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания "агрессивных устремлений НАТО".

Аналитик порекомендовал чётко описать в военной доктрине РФ условия, при которых Москва нанесёт ядерные удары по инфраструктуре Североатлантического альянса.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато швеция финляндия ядерное оружие игорь коротченко
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