Россия должна уточнить условия применения тактического ядерного оружия, чтобы ответить на возможную агрессию со стороны НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
Он также призвал оснастить "Калибры" и "Искандеры" ядерными боезарядами на западном направлении. По его словам, уже к лету Вооружённые силы Финляндии и Швеции будут интегрированы в военную структуру НАТО. Как отметил эксперт, альянс может развернуть ударные группировки объединённых сил, которые создадут угрозу безопасности РФ.
Специалист считает, что Москве необходимо разработать потенциал сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы ПВО.
"Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет", — сказал Коротченко в интервью РИА Новости.
Он добавил, что ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания "агрессивных устремлений НАТО".
Аналитик порекомендовал чётко описать в военной доктрине РФ условия, при которых Москва нанесёт ядерные удары по инфраструктуре Североатлантического альянса.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.