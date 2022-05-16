Боевой офицер Алёхин рассказал о работе ПВО на харьковском направлении

Россия усилила и перестроила работу ПВО на харьковском направлении. И теперь всё, что прилетает со стороны Украины, сбивается. Об этом рассказал военный обозреватель, боевой офицер Геннадий Алёхин.

Специалист объяснил в беседе с изданием Украина.ру, что ВСУ используют для обстрелов российской территории РСЗО, которые бьют на 40-50 км и "Точки-У" с дальностью 120 км. Противник также задействует турецкие БПЛА "Байрактар", а они тоже могут нести бомбы и ракеты разного калибра.

По словам Алёхина, российские ПВО это всё сбивают. Но от прилетов на территорию приграничных сел в Белгородской и Курских областях никто не застрахован, так как линия фронта достаточно близко расположена к границе, заключил офицер.

Добавим, сегодня Госпогранслужба Украины подтвердила, что 127-я бригада теробороны вышла к границе с Россией в Харьковской области.