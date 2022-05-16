Информация о сдаче в плен нацбата "Азов"* в Мариуполе — якобы пропаганда Москвы.
Это на пресс-конференции в Турции сказали представители семей нацистов, заблокированных в металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Сегодня сообщалось, что девять боевиков сдались в плен, сказали журналисты родным бандеровцев.
"Мой муж пять раз уверял меня, что плена не будет. Для них плен равно смерть" — заявила одна из жён националистов.
"Мы сегодня тоже прочитали, что кто-то там, на "Азовстали", якобы бойцы "Азова"* сдались. Я хочу сказать, что это российский фейк. Во всех странах волна поддержки Мариуполя, волна поддержки "Азовстали", — как мантру повторяют родственницы военных преступников.
Выступить хотели все супруги "азовцев"*.
"Все люди поддерживают, и для этого запускаются эти фейки, эта ложь против наших родных для того, чтобы у общества, у мировых лидеров было впечатление, что, если они сдаются, то ничего не надо делать", — что-то пыталась донести до турецкой общественности ещё одна жена нациста.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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