RT: "Раненых пленных "Азовстали" везут в больницу Новоазовска"

Корреспондент RT сообщил, что раненым военным "Азовстали" окажут медицинскую помощь.

Журналист RT сообщает из Мариуполя, что около дюжины автобусов с украинскими военными покинули завод "Азовсталь".

Объясняется, что раненых определяют в больницу Новоазовска. Часть сдавшихся в плен увезли на автобусах в сторону Еленовки.

Ранее стало известно, что армии РФ удалось найти слабое место в обороне "Азовстали" в Мариуполе. Были блокированы выходы из тоннелей.

В первых числах мая советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил, подземные тоннели "Азовстали" показал россиянам предатель.