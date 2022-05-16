Корреспондент RT сообщил, что раненым военным "Азовстали" окажут медицинскую помощь.
Журналист RT сообщает из Мариуполя, что около дюжины автобусов с украинскими военными покинули завод "Азовсталь".
Объясняется, что раненых определяют в больницу Новоазовска. Часть сдавшихся в плен увезли на автобусах в сторону Еленовки.
Ранее стало известно, что армии РФ удалось найти слабое место в обороне "Азовстали" в Мариуполе. Были блокированы выходы из тоннелей.
В первых числах мая советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил, подземные тоннели "Азовстали" показал россиянам предатель.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.