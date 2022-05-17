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Автор Светлана Нерадовская

Военный эксперт Кнутов: моральный дух ВСУ в полном упадке

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, моральный дух украинских военнослужащих оставляет желать лучшего. Более того, он уже находится на критической отметке.

Кнутов напомнил, что солдаты ВСУ всё чаще стараются что-то придумать, чтобы не попасть на линию огня.

"Бросаются в глаза видео с отрядами теробороны, которые придумывают различные оправдания, чтобы их не отправляли на фронт (у них родственники инвалиды, они защищают свою территорию, они не хотят ехать с запада на восток)", — рассказал эксперт "Украине.ру".

По этой причине президент Украины и сделал некоторые кадровые перестановки, уверен специалист.

"Именно поэтому Зеленский поменял командующего отрядами теробороны, хотя коней на переправе не меняют. Это говорит о том, что ситуация критическая", — добавил Кнутов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
украина юрий кнутов
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