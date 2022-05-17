Военный эксперт Кнутов: моральный дух ВСУ в полном упадке

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, моральный дух украинских военнослужащих оставляет желать лучшего. Более того, он уже находится на критической отметке.

Кнутов напомнил, что солдаты ВСУ всё чаще стараются что-то придумать, чтобы не попасть на линию огня.

"Бросаются в глаза видео с отрядами теробороны, которые придумывают различные оправдания, чтобы их не отправляли на фронт (у них родственники инвалиды, они защищают свою территорию, они не хотят ехать с запада на восток)", — рассказал эксперт "Украине.ру".

По этой причине президент Украины и сделал некоторые кадровые перестановки, уверен специалист.