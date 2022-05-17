По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, моральный дух украинских военнослужащих оставляет желать лучшего. Более того, он уже находится на критической отметке.
Кнутов напомнил, что солдаты ВСУ всё чаще стараются что-то придумать, чтобы не попасть на линию огня.
"Бросаются в глаза видео с отрядами теробороны, которые придумывают различные оправдания, чтобы их не отправляли на фронт (у них родственники инвалиды, они защищают свою территорию, они не хотят ехать с запада на восток)", — рассказал эксперт "Украине.ру".
По этой причине президент Украины и сделал некоторые кадровые перестановки, уверен специалист.
"Именно поэтому Зеленский поменял командующего отрядами теробороны, хотя коней на переправе не меняют. Это говорит о том, что ситуация критическая", — добавил Кнутов.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".