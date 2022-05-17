Советник главы МВД Украины Антон Геращенко дал очередное интервью, в котором порассуждал о желанной "победе" в конфликте с Россией. По его словам, мнение людей, которые считают, что российская армия уже победила, является ошибочным.
Геращенко отметил, что триумф украинской армии состоится через "три-пять месяцев", однако для этого необходимо как можно больше западного оружия.
"Желание убивать русских у наших солдат есть", — заявил советник главы МВД в интервью Дмитрию Гордону*.
По всей видимости, это единственный козырь в рукаве у украинских боевиков.
*Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".