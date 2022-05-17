Геращенко: Киеву для победы над ВС РФ понадобится до пяти месяцев и много оружия

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко дал очередное интервью, в котором порассуждал о желанной "победе" в конфликте с Россией. По его словам, мнение людей, которые считают, что российская армия уже победила, является ошибочным.

Геращенко отметил, что триумф украинской армии состоится через "три-пять месяцев", однако для этого необходимо как можно больше западного оружия.

"Желание убивать русских у наших солдат есть", — заявил советник главы МВД в интервью Дмитрию Гордону*.

По всей видимости, это единственный козырь в рукаве у украинских боевиков.

*Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.