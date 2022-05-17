Вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен предупредил, что западное оружие, которое поставляется на Украину, в результате может оказаться на чёрном рынке. Эксперт не исключил, что после этого террористы смогут применить вооружение против США и их союзников.
"Ирония заключается в том, что часть этого вооружения может вернуться в Европу и США, так что в конечном итоге мы увеличиваем риск террористической угрозы для собственной страны", — заявил Расмуссен в интервью РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что большая часть поставляемого оружия никогда не достигнет передовой линии, судя по опыту предыдущих конфликтов. Расмуссен заявил, что вооружение либо будет ликвидировано российскими войсками, либо окажется в руках террористов.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".