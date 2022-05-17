Украинские боевики из РСЗО обстреливают следственный изолятор в Еленовке, куда свозят пленных членов националистического батальона "Азов"*.
Обстреливают СИЗО в Еленовке, по всей вероятности, желая уничтожить сдавшихся в плен боевиков. В СЦКК Донецкой народной республики сообщили, что утром 17 мая зафиксирован обстрел с украинской стороны — бандеровцы выпустили десять ракет из БМ-21 "Град".
Именно в СИЗО привезли бойцов нацгвардии и пленных украинских военных из "Азовстали", которые изображали из себя раненных — сейчас там проводятся допросы.
Напомним, 16 мая началась сдача в плен боевиков "Азова"* и украинских военных, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Минобороны РФ.
За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 человек, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медпомощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск в ДНР.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".