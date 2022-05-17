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Автор Камиль Джабраилов

ВСУ потеряла около 100 человек при безуспешной атаке в Запорожье

Силовые структуры

Силы российской армии успешно отбили контратаку ВСУ у села Вишнёвое Запорожской области. В результате уничтожены около 100 боевиков и почти 40 единиц украинской военной техники, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований. Были уничтожены 26 украинских танков, 12 БМП и около 100 боевиков", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, в контратаке участвовали два украинских механизированных батальона ВСУ. Её удалось отбить при помощи артиллерии, беспилотников и современных противотанковых средств.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Александр Артамонов
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