Чаус: ВС РФ нанесли удар по учебному центру ВСУ в Черниговской области

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что Армия России нанесла удар по учебному центру ВСУ "Десна", убив и ранив множество украинских военных.

По данным ГСЧС, убито не менее восьми боевиков и десятки ранены. Разбор завалов продолжается, число убитых явно будет расти.

"Сегодня не доброе утро на Черниговщине. Ранним утром враг нанёс ракетные удары по селу Десна. На сегодняшний день там работают спасатели МЧС Украины и правоохранительные органы. Есть погибшие и много раненых", — заявил Чаус.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская армия при помощи высокоточных ракет большой дальности воздушного и наземного базирования ликвидировала резервы ВСУ в районах Ахтырка и Десна.