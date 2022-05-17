EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Мизинцев предупредил о подготовке провокации ВСУ со взрывом моста в Сумах

Силовые структуры

По информации главы Национального центра управления обороной, генерал-полковника Михаила Мизинцева, в городе Сумы силами ВСУ был заминирован автомобильный мост, который затем планируется подорвать с целью обвинения российской армии.

Мизинцев предупредил о подготовке провокации ВСУ со взрывом моста в Сумах

По словам генерал-полковника, украинские националисты спокойно приносят в жертвы мирное население и намеренно провоцируют российскую сторону на ответные действия, что является грязной провокацией.

"Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию", — пояснил Мизинцев.

Он добавил, что конечной целью подобных действий является распространение при помощи западной прессы фейков о "преступлениях, совершаемых россиянами".

Мизинцев сделал вывод, что эта полученная информация является очередным доказательством бесчеловечности киевских властей по отношению к своим собственным согражданам, которые готовы запросто пожертвовать их жизнями. Генерал-полковник обратил внимание на огромное количество откровенного нарушения норм международного гуманитарного права, на которые мировое сообщество демонстративно не обращает внимание.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина михаил мизинцев
Sberbank
Новости
В Госдуме предложили Турции сменить НАТО на ОДКБ
Попова: "Юристы всегда и везде востребованы, это факт"
Байден высказался о превосходстве белых: "В Америке зло не победит"
Ходаковский о встрече с Волыной: "Бывают случайности: споткнулся, самострел"
Леонков о боевом духе ВСУ: бойцы ЛДНР не видели столько трупов за 8 лет обороны
"Фрутоняня" ищет новых поставщиков сырья для детского питания
Врачи в Карелии спасли ребёнка, поступившего в реанимацию с судорогами
Гребенщиков показал кадры с "Азовстали" под свою песню: "Жаль подмога не пришла"
В Ростове боевиков "Азова"* поместили в СИЗО, где сидели немецкие нацисты   
Литовкин: ВС РФ уничтожили почти 500 боевиков ВСУ в Донбассе благодаря разведке
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Анжела Якубовская "Человек в закрытой комнате": спектакль о любви и прощении, о вере и надежде Анжела Якубовская Любовь Степушова Латинская Америка не даст США разрушить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Засекреченное дело: банда-прототип "Чёрной кошки" состояла из ударников труда Ирина Шлионская
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Последние материалы
Ходаковский о встрече с Волыной: "Бывают случайности: споткнулся, самострел"
Леонков о боевом духе ВСУ: бойцы ЛДНР не видели столько трупов за 8 лет обороны
"Фрутоняня" ищет новых поставщиков сырья для детского питания
"Человек в закрытой комнате": спектакль о любви и прощении, о вере и надежде
Врачи в Карелии спасли ребёнка, поступившего в реанимацию с судорогами
Гребенщиков показал кадры с "Азовстали" под свою песню: "Жаль подмога не пришла"
В Ростове боевиков "Азова"* поместили в СИЗО, где сидели немецкие нацисты   
Литовкин: ВС РФ уничтожили почти 500 боевиков ВСУ в Донбассе благодаря разведке
На сторону ДНР перешли 15 украинских военных
Агутин прокомментировал новость о его "жизни в США": Не хочу метать бисер
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников