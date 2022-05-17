Мизинцев предупредил о подготовке провокации ВСУ со взрывом моста в Сумах

По информации главы Национального центра управления обороной, генерал-полковника Михаила Мизинцева, в городе Сумы силами ВСУ был заминирован автомобильный мост, который затем планируется подорвать с целью обвинения российской армии.

По словам генерал-полковника, украинские националисты спокойно приносят в жертвы мирное население и намеренно провоцируют российскую сторону на ответные действия, что является грязной провокацией.

"Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию", — пояснил Мизинцев.

Он добавил, что конечной целью подобных действий является распространение при помощи западной прессы фейков о "преступлениях, совершаемых россиянами".

Мизинцев сделал вывод, что эта полученная информация является очередным доказательством бесчеловечности киевских властей по отношению к своим собственным согражданам, которые готовы запросто пожертвовать их жизнями. Генерал-полковник обратил внимание на огромное количество откровенного нарушения норм международного гуманитарного права, на которые мировое сообщество демонстративно не обращает внимание.