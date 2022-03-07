Минобороны: Киеву плевать на гуманитарную обстановку, ему нужны живые щиты

Минобороны России сообщило, что до 13:00 (мск) понедельника украинская сторона не выполнила ни одного условия создания гуманитарных коридоров. В то же время подразделения националистов не выпускали из страны мирных жителей и иностранных граждан под угрозой физического насилия.

Параллельно несмотря на то, что Вооруженные Силы России объявили о временном прекращении огня с 10:00 по местному времени и открытии гуманитарных коридоров в городах Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы, было зафиксировано 172 нападения со стороны ВСУ и украинских националистов.

"С 10 часов утра, когда началась гуманитарная пауза, во всех направлениях было замечено интенсивное движение вооруженных людей на передовой. Огонь артиллерии и минометов не прекращался ни на секунду. Только за эти три часа в шести гуманитарных коридорах, объявленных Вооруженными Силами России, объективно зафиксировано 172 нападения со стороны ВСУ и националистов", - заявил начальник Центра управления национальной обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он сообщил также, что накануне, 6 марта, ополченцы националистических батальонов расстреляли мирных жителей в ряде городов Украины, таких как Харьков и Сумы, обвинив их в пособничестве России.

Параллельно подразделения нацбатов установили комплекс Бастион с тяжелым вооружением в мариупольской школе, а мэр города Сумы Александр Лысенко предупредил, что мирные жители, которые попытаются проникнуть в Россию по гуманитарным коридорам, будут убиты.

"Зеленых коридоров не будет, ни один мирный житель не поедет в Россию, а тех, кто попытается это сделать, расстреляют", - цитирует Мизинцев слова сумского мэра.

"Живые щиты"

Мизинцев сообщил, что «в заложниках» у ВСУ находятся 1634 иностранца, которые используются в качестве "живого щита".

"Речь идет об угрозах, запугивании, шантаже, физическом насилии, открытии огня в отношении мирных жителей и иностранцев", - повторил он.

По его словам, людей, остающихся на территории Украины, даже не предупреждают о возможности использования безопасных гуманитарных коридоров в Россию, более того, «украинские СМИ распространяют ложную информацию о том, что якобы Россия этих коридоров не предоставляет".

Генерал-полковник уточнил, что украинские власти намеренно не сообщали об открытии гуманитарных коридоров в Россию из Киева, Харькова, Мариуполя и Сумы.

"Украинское руководство полностью потеряло контроль над положением дел в стране и находится под жестким влиянием радикалов", - заявил Мезенцев.

Гуманитарная помощь и эвакуация

По данным Минобороны России,