Белгородское село Безымено обстреляли со стороны Украины, ранен человек

Белгородское село Безымено подверглось обстрелу со стороны Украины, один человек ранен, об этом сообщает bel.ru.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что врачи помогли пострадавшему, и заверил, что весь нанесённый ущерб будет устранён.

"Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Всё, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки", — сказал он.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины достигло семи человек, об этом заявил губернатор области. Украинские вооружённые силы атаковали село вечером 11 мая. По данным Гладкова, погиб один человек.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.