На Украине погибли контрактники из Оренбургской области

Два контрактника из Оренбургской области погибли в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщает 56orb.ru.

Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.

Сестра Талгата рассказала, что брат имеет медали "За возвращение Крыма" и за отличную подготовку. Боец также награждён Ордером мужества посмертно.

Ранее стало известно, что во время спецоперации РФ на Украине погиб молодой контрактник Иван Пахтышев из Югры. Отмечается, что югорчанин родился в 1997 году в селе Кама Кондинского района. С 2015 года он служил по контракту в мотострелковом полку танковой дивизии.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.