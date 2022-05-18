Захарова о словах Зеленского по "эвакуации" с "Азовстали": "Это шедевр!"

Накануне, 17 мая вечером, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что националисты "Азова"* и военные ВСУ и нацгвардии не сдаются в плен, а "эвакуируются под руководством украинских военных и разведчиков".

"Это "шедевр". Это, видимо, тоже из-под пера тех, кто творит. Это "Квартал 95", да?! У меня такое впечатление, что как будто они пишут новый сериал", — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова Зеленского.

Такими заявлениями они демонстрируют собственную ложь и пропаганду, основанную на вранье, которое они применяли всё это время, говорит она.

"Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — это показывает всему миру, как научились врать", — цитирует Захарову RT.

За двое суток около тысячи боевиков, скрывавшихся на территории комбината в Мариуполе, сдались российским войскам. Позже всех допросит Следственный комитет.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.