Националистический батальон "Азов"*, представители которого сдались в плен российской армии в Мариуполе, больше не является основной воинской группировкой Украины. Теперь Киев намерен сформировать новое подразделение.
"Азовцы"* утратили доверие киевского режима, поскольку сложили оружие и сдались. Телеграм-канал "Скептик" сообщает, что сейчас возник вопрос о формировании новой националистической бригады под названием "Галичина". Группировка будет входить в состав Национальной гвардии Украины. Более того, в бригаду смогут вступить не только националисты, но и заключённые украинцы, которые заявили о желании пойти на фронт.
"Планируется, что новое соединение станет наследником дивизии СС. Так офис президента пытается привлечь к службе максимальное количество добровольцев-радикалов", — сообщает "Скептик".
*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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