Баширов: сдача в плен боевиков с "Азовстали" — чёрный день для Зеленского

По мнению политолога Марата Баширова, спасение раненых и взятие в плен украинских боевиков с завода "Азовсталь" нанесёт мощный удар по киевскому режиму. В особенности пострадает поддержание боевого духа в рядах ВСУ, поскольку именно боевиков на "Азовстали" считали "героями".

"Чёрный день" для Зеленского. Даже пара сотен сдавшихся из Азовстали — это мощнейший удар по нему", — написал политолог в своём Телеграм-канале.

Предполагается, что в ходе массовой сдачи в плен могут выйти с территории комбината более полутора тысяч раненых силовиков украинской армии.