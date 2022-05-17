По мнению политолога Марата Баширова, спасение раненых и взятие в плен украинских боевиков с завода "Азовсталь" нанесёт мощный удар по киевскому режиму. В особенности пострадает поддержание боевого духа в рядах ВСУ, поскольку именно боевиков на "Азовстали" считали "героями".
"Чёрный день" для Зеленского. Даже пара сотен сдавшихся из Азовстали — это мощнейший удар по нему", — написал политолог в своём Телеграм-канале.
Предполагается, что в ходе массовой сдачи в плен могут выйти с территории комбината более полутора тысяч раненых силовиков украинской армии.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".