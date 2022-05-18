ЧВК "Blackwater Ukraine" и HALO Trust готовили боевиков "Азова"*

Террористов "Азова"* готовили HALO Trust и ЧВК "Blackwater Ukraine".

Об этом сообщает журналист Аким Апачев.

Военные из 384 Отдельного морского разведывательного пункта специального назначения (подразделение, входящее в состав 1 Армейского Корпуса ДНР) обнаружили крайне любопытные находки в офисе "благотворительной организации" HALO Trust в Мариуполе.

Эта организация якобы занимается обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеснарядов, которые представляют опасность для мирного населения

Но на деле оказалось, что на Украине сотрудники этой организации имеют прямое отношение к частной военной компании "Blackwater Ukraine". Помимо этого, как стало ясно из изъятых документов, они занимались сбором данных для разведывательных спецслужб США и Великобритании, а также готовили террористов националистического полка "Азов"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.