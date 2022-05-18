Суд решит судьбу сдавшихся боевиков с металлургического комбината "Азовсталь", нацистов ждёт трибунал.
Это сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Трибунал над военными преступниками из числа украинских боевиков должен быть международным, заявил он. Однако командиры самого высокого звена с "Азовстали" пока не вышли, сообщил глава Республики.
Также Пушилин отметил, что меткомбинат имени Ильича восстановят, а завод "Азовсталь" снесут.
С "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен уже 962 украинских военных, сообщил ранее штаб территориальной обороны ДНР. 16 мая в плену оказались 265 боевиков "Азова"* и ВСУ, из них 51 раненый. 17 мая — 694, но раненых только 29.
Это при том что всего раненых, по их словам, сотни, и еще 16 мая стало очевидным, что многим из них нужна экстренная медпомощь.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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