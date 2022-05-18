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Автор Дмитрий Плотников

Пушилин: Суд решит судьбу сдавшихся боевиков "Азовстали", нацистов ждёт трибунал

Силовые структуры

Суд решит судьбу сдавшихся боевиков с металлургического комбината "Азовсталь", нацистов ждёт трибунал.

Пушилин: Суд решит судьбу сдавшихся боевиков "Азовстали", нацистов ждёт трибунал

Это сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Трибунал над военными преступниками из числа украинских боевиков должен быть международным, заявил он. Однако командиры самого высокого звена с "Азовстали" пока не вышли, сообщил глава Республики.

Также Пушилин отметил, что меткомбинат имени Ильича восстановят, а завод "Азовсталь" снесут.

С "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен уже 962 украинских военных, сообщил ранее штаб территориальной обороны ДНР. 16 мая в плену оказались 265 боевиков "Азова"* и ВСУ, из них 51 раненый. 17 мая — 694, но раненых только 29.

Это при том что всего раненых, по их словам, сотни, и еще 16 мая стало очевидным, что многим из них нужна экстренная медпомощь.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы денис пушилин
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