Пушилин: Суд решит судьбу сдавшихся боевиков "Азовстали", нацистов ждёт трибунал

Суд решит судьбу сдавшихся боевиков с металлургического комбината "Азовсталь", нацистов ждёт трибунал.

Это сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Трибунал над военными преступниками из числа украинских боевиков должен быть международным, заявил он. Однако командиры самого высокого звена с "Азовстали" пока не вышли, сообщил глава Республики.

Также Пушилин отметил, что меткомбинат имени Ильича восстановят, а завод "Азовсталь" снесут.

С "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен уже 962 украинских военных, сообщил ранее штаб территориальной обороны ДНР. 16 мая в плену оказались 265 боевиков "Азова"* и ВСУ, из них 51 раненый. 17 мая — 694, но раненых только 29.

Это при том что всего раненых, по их словам, сотни, и еще 16 мая стало очевидным, что многим из них нужна экстренная медпомощь.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.