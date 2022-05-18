Адвокат из ДНР Николай Калашников рассказал, насколько велика вероятность применения к сдавшимся из "Азовстали" боевикам высшей меры наказания.
Специалист считает, что шанс быть расстрелянными у "азовцев" очень мал. Перспектива смертной казни в отношении сдавшихся националистов зависит от их статуса — военнопленных либо военных преступников, отметил юрист.
"То, что к азовцам применят смертную казнь, маловероятно, так как, если у них будет статус военнопленных, то ни о какой высшей мере наказания не может быть и речи, а вот если у них будет статус обвиняемых в совершении многочисленных убийств мирных граждан ДНР на протяжении последних 8 лет, то тогда, хоть и теоретически, но это возможно", — заявил Калашников в беседе с NEWS.ru.
Адвокат напомнил, что Россия обещала боевикам при условии сдачи в плен сохранение жизни. Поэтому он уверен, что казнены они не будут.
Также юрист рассказал, что в ДНР за всё время существования расстрельной статьи на основании неё был вынесен всего один приговор в отношении серийного убийцы, и то, по имеющейся информации, он так и не был приведён в исполнение.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
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