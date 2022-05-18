Глава Белгородской области: "Стреляют по нам, до нас долетают снаряды"

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему он не обратится за помощью к президенту России Владимиру Путину в связи с постоянными обстрелами на границе. Глава региона дал ответ. Об этом сообщает bel.ru.

"Мы — приграничный регион. Специальная операция проходит на территории Украины. Они расположены недалеко от государственной границы, стреляют по нам, до нас долетают снаряды", — рассказал губернатор.

Он объяснил, что держит связь с минобороны, ФСБ, пограничной службой и Росгвардией, однако ситуация очень сложная. Гладков добавил, что делает всё для обеспечения безопасности населения.

Ранее стало известно, что Белгородское село Безымено подверглось обстрелу со стороны Украины, один человек ранен. Глава региона рассказал, что пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Он заверил, что всё, что разрушено, будет восстановлено в максимально короткие сроки.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.