EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Ходаковский: силовики перед сдачей рассказывали "азовцам"*, что их ожидает

Силовые структуры

Перед сдачей в плен с боевиками неонацистского полка "Азов"* работали сотрудники российских спецслужб, которые вели с ними переговоры, используя различные способы убеждения. Об этом рассказал командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, принимавший участие в зачистке завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Ходаковский: силовики перед сдачей рассказывали "азовцам"*, что их ожидает

По словам комбата, неонацистам объяснили, что у них есть только два выбора: плен или братская могила.

Специально обученные для этого люди говорили, что боевиков будут давить беспощадно. Так, что в конце концов их уничтожат физически. И будет для всех одна большая братская могила, пояснил Ходаковский в беседе с Украиной.ру.

Он добавил, что после этого украинские военнослужащие приняли решение сдаться в плен и спасти таким образом свои жизни. Умирать они не захотели, заключил комбат.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу россия украина
Sberbank
Новости
Ходаковский: силовики перед сдачей рассказывали "азовцам"*, что их ожидает
Украина: Турция пытается заработать на санкциях
Süddeutsche Zeitung: западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба
Турция: США готовят военный конфликт с Россией с помощью НАТО
"Тинькофф" запрещает делать переводы с добавлением комментариев об Украине
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Понасенков* обрушился на отмалчивающегося Познера: "Залёг и ярко светит со дна"
Матвиенко: безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО
Глава ВПП ООН просит Россию открыть порты Украины для вывоза зерна
Пресс-секретаря Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер Людмила Черткова Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга Людмила Черткова
Шоу-бизнес
Продюсер Лавров: Галкин отказался от России ради вознаграждения от Запада
Силовые структуры
В Испании назвали ужасным приглашение Зеленского на саммит НАТО в Мадриде
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Последние материалы
Эксперт о периоде ретроградного Меркурия: "До 3 июня нельзя начинать новые проекты"
Süddeutsche Zeitung: западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба
Турция: США готовят военный конфликт с Россией с помощью НАТО
"Тинькофф" запрещает делать переводы с добавлением комментариев об Украине
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Понасенков* обрушился на отмалчивающегося Познера: "Залёг и ярко светит со дна"
Матвиенко: безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО
Глава ВПП ООН просит Россию открыть порты Украины для вывоза зерна
Пресс-секретаря Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
Леонков: ВС РФ уничтожают боевиков ВСУ в Донбассе после обработки местности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников