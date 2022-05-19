Ходаковский: силовики перед сдачей рассказывали "азовцам"*, что их ожидает

Перед сдачей в плен с боевиками неонацистского полка "Азов"* работали сотрудники российских спецслужб, которые вели с ними переговоры, используя различные способы убеждения. Об этом рассказал командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, принимавший участие в зачистке завода "Азовсталь" в Мариуполе.

По словам комбата, неонацистам объяснили, что у них есть только два выбора: плен или братская могила.

Специально обученные для этого люди говорили, что боевиков будут давить беспощадно. Так, что в конце концов их уничтожат физически. И будет для всех одна большая братская могила, пояснил Ходаковский в беседе с Украиной.ру.

Он добавил, что после этого украинские военнослужащие приняли решение сдаться в плен и спасти таким образом свои жизни. Умирать они не захотели, заключил комбат.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.