Перед сдачей в плен с боевиками неонацистского полка "Азов"* работали сотрудники российских спецслужб, которые вели с ними переговоры, используя различные способы убеждения. Об этом рассказал командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, принимавший участие в зачистке завода "Азовсталь" в Мариуполе.
По словам комбата, неонацистам объяснили, что у них есть только два выбора: плен или братская могила.
Специально обученные для этого люди говорили, что боевиков будут давить беспощадно. Так, что в конце концов их уничтожат физически. И будет для всех одна большая братская могила, пояснил Ходаковский в беседе с Украиной.ру.
Он добавил, что после этого украинские военнослужащие приняли решение сдаться в плен и спасти таким образом свои жизни. Умирать они не захотели, заключил комбат.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.