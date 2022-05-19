Мирошник: около двух тысяч украинских боевиков попали в котёл под Лисичанском

Неподалёку от Лисичанска в окружение попали порядка двух тысяч украинских силовиков. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, у боевиков есть выбор: либо сложить оружие и выжить, либо продолжить оказывать сопротивление и погибнуть.

"На подходах к Лисичанску образовался новый котелок — Горское и Золотое. Там, по данным наблюдателей, закрыто 2-2,5 тысячи украинских боевиков", — отметил Мирошник.

Ранее военный эксперт Андрей Прокаев заявил, что группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ), засевшая в Северодонецке и Лисичанске, испытывает трудности со снабжением и подкреплением.

Как пояснил специалист, армия РФ проводит планомерную работу по окружению и уничтожению данных подразделений. При этом Прокаев подчеркнул: Лисичанск находится на возвышенности, поэтому штурмовать населённый пункт "в лоб" довольно тяжело.