Неподалёку от Лисичанска в окружение попали порядка двух тысяч украинских силовиков. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, у боевиков есть выбор: либо сложить оружие и выжить, либо продолжить оказывать сопротивление и погибнуть.
"На подходах к Лисичанску образовался новый котелок — Горское и Золотое. Там, по данным наблюдателей, закрыто 2-2,5 тысячи украинских боевиков", — отметил Мирошник.
Ранее военный эксперт Андрей Прокаев заявил, что группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ), засевшая в Северодонецке и Лисичанске, испытывает трудности со снабжением и подкреплением.
Как пояснил специалист, армия РФ проводит планомерную работу по окружению и уничтожению данных подразделений. При этом Прокаев подчеркнул: Лисичанск находится на возвышенности, поэтому штурмовать населённый пункт "в лоб" довольно тяжело.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.