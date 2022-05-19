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Автор Дмитрий Плотников

Ростовский суд арестовал замкомандира нацбата "Айдар"* Мурыгу

Силовые структуры

Суд в Ростове-на-Дону арестовал заместителя командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар"* Дениса Мурыгу.

Ростовский суд арестовал замкомандира нацбата "Айдар"* Мурыгу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Националист Мурыга, задержанный в апреле, пытался въехать в Ростовскую область под видом беженца, сообщил источник в правоохранительных органах.

Pravda.ru уже сообщала, что начале 2015 года он вступил в нацбатальон "Айдар"*. Позже был назначен заместителем командира подразделения в Лисичанске (Луганская область).

Как рассказал сам задержанный, в 2015 году он находился в составе группы "айдаровцев"*, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли ополченцы.

И вот Ленинский районный суд Ростова постановил арестовать украинца. Его подозревают в участии в незаконном вооружённом формировании.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Ростовский суд арестовал замкомандира нацбата "Айдар"* Мурыгу
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы суд ростов-на-дону
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