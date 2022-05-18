Первые украинские нацисты, уличённые в преступлениях, отправляются под суд.
В Российской Федерации начали выносить обвинения по уголовным делам украинских националистов. Возбуждено уголовное дело против члена нацбата"Айдар"* Дениса Мурыги.
Доказательства против нациста были собраны благодаря работе журналистов и опубликованным материалам СМИ и социальных сетей.
В начале 2015 г. Мурыга вступил в националистический батальон "Айдар"*. Позже его назначили замкомандира подразделения в городе Лисичанске в Луганской области. Член националистического сообщества участвовал в подрыве моста, в результате чего получили смертельные ранения часовые НМ Луганской народной республики.
И вот преступник попал в руки правосудия. В четверг, 19 мая, в 14:00 Ленинском районном суде города Ростова-на-Дону будет объявлена мера пресечения националисту.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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