Первые украинские нацисты отправляются под суд

Первые украинские нацисты, уличённые в преступлениях, отправляются под суд.

В Российской Федерации начали выносить обвинения по уголовным делам украинских националистов. Возбуждено уголовное дело против члена нацбата"Айдар"* Дениса Мурыги.

Доказательства против нациста были собраны благодаря работе журналистов и опубликованным материалам СМИ и социальных сетей.

В начале 2015 г. Мурыга вступил в националистический батальон "Айдар"*. Позже его назначили замкомандира подразделения в городе Лисичанске в Луганской области. Член националистического сообщества участвовал в подрыве моста, в результате чего получили смертельные ранения часовые НМ Луганской народной республики.

И вот преступник попал в руки правосудия. В четверг, 19 мая, в 14:00 Ленинском районном суде города Ростова-на-Дону будет объявлена мера пресечения националисту.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.