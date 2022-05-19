Ищенко: некоторые военнопленные с Украины избегут наказания и отправятся домой

Политолог Ростислав Ищенко дал прогноз относительно судьбы взятых в плен военных ВСУ и боевиков. Он подчеркнул, что судьбу военнопленных будут решать Россия и ДНР посредством суда.

Ищенко отметил, что признанные судом виновными получат определённые сроки заключения. При этом он не исключает, что после окончания вооружённого конфликта некоторых военнопленных отпустят домой, включая бывших боевиков нацбатальонов.

"Кто-то даже не по обмену, а просто по окончании боевых действий отправится домой, потому что после войны всех военнопленных отпускают рано или поздно", — сказал Ищенко в эфире "Украина.ру".

Он подчеркнул, что, по всей вероятности, сдавшихся на "Азовстали" будет около 1000, и вину абсолютно каждого доказать не удастся. Каждый из них будет подвергнут проверке на предмет совершения военных преступлений. Кто-то избежит наказания, вина кого-то останется недоказанной. Ищенко выразил уверенность, что большая часть преступников будут отбывать наказание.