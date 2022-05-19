Пленный теробороны ВСУ: лучше нам с РФ объединиться и вместе ударить по США

По мнению пленного военнослужащего территориальной обороны Анатолия Гендыча, то, что сейчас происходит между Россией и Украиной — неправильно.

Украинский боец напомнил, что россияне и украинцы — родные, братские народы, которые должны воевать не друг с другом, а против общего врага — США.

"Я считаю, что Украине вообще не нужно воевать с Россией. Мы же как братья. Лучше бы нам объединиться и вместе ударить по Америке. Она это все подогревает", — рассказал Гендыч корреспонденту ФАН.

Военнослужащий теробороны оказался в плену несколько дней назад, неподалёку от Попасной. Боец добавил, что никакой боевой подготовки у солдат его подразделения не было, из чего можно сделать вывод, что командование использовали их, как пушечное мясо.

Город Попасная был взят под контроль армией РФ и ЛНР 7 мая. Сейчас войска России и Луганской Народной республики закрепляются в этом районе, наступая в разные стороны от Попасной.