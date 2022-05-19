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Автор Мария Карева

Боевики ВСУ заявили, что в плену ВС РФ лучше, чем в рядах украинской армии

Силовые структуры

Украинские военные заявили, что были очень рады увидеть российскую армию. Около посёлка городского типа Камышеваха солдаты жили в ужасных условиях после того, как командование бросило их.

"Нам ничего не приносили. Мы из болота пили воду. Пришла российская армия, и мы сразу сдались. Нас кинули просто", — цитирует рассказ одного из пленных "Русская весна".

Боевики признались, что мобилизация происходила против их воли. Более того, никакой военной подготовки не было, поэтому они не знали, как вести себя во время боевых действий. Один из пленных отметил, что в плену гораздо лучше, чем в рядах ВСУ.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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