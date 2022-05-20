Леонков: наказание для боевиков с "Азовстали" определит суд

Все взятые в плен на "Азовстали" боевики являются преступниками. И за совершённые деяния они должны понести наказание, которое определит суд. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик в беседе с изданием Украина.ру пояснил, что разбираться с каждым из вышедших с завода предстоит следственным органам.

"На "Азовстали" сидели отъявленные головорезы, поэтому нужно определить их степень вины", — добавил эксперт.

Он также призвал не доверять сообщениям украинской пропаганды, которая обещает, что "азовцев"* будут обменивать. Боевики обмену не подлежат, подчеркнул Леонков. По его словам, для этого у России есть украинские резервисты.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.