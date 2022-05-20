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Автор Максим Александров

Леонков: наказание для боевиков с "Азовстали" определит суд

Силовые структуры

Все взятые в плен на "Азовстали" боевики являются преступниками. И за совершённые деяния они должны понести наказание, которое определит суд. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик в беседе с изданием Украина.ру пояснил, что разбираться с каждым из вышедших с завода предстоит следственным органам.

"На "Азовстали" сидели отъявленные головорезы, поэтому нужно определить их степень вины", — добавил эксперт.

Он также призвал не доверять сообщениям украинской пропаганды, которая обещает, что "азовцев"* будут обменивать. Боевики обмену не подлежат, подчеркнул Леонков. По его словам, для этого у России есть украинские резервисты.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
россия украина алексей леонков
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