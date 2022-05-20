Леонков: США планируют поставить на Украину танки из Южной Кореи

Украина надеется, что западные страны продолжат поставлять Киеву военную помощь. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, сама Незалежная уже не в состоянии производить или ремонтировать какое-либо вооружение. Однако военным ВСУ гораздо проще управлять советской техникой, поэтому главный куратор Киева Вашингтон пытается найти подходящее вооружение.