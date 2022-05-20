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Автор Мария Карева

Леонков: США планируют поставить на Украину танки из Южной Кореи

Силовые структуры

Украина надеется, что западные страны продолжат поставлять Киеву военную помощь. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, сама Незалежная уже не в состоянии производить или ремонтировать какое-либо вооружение. Однако военным ВСУ гораздо проще управлять советской техникой, поэтому главный куратор Киева Вашингтон пытается найти подходящее вооружение.

"Недавно поступила информация о том, что США ведут переговоры с Южной Кореей, чтобы оттуда забрать советские танки и доставить их на Украину. <…> Нужно кидать в топку огня эту технику, на которую легко сесть и поехать", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
сша украина южная корея алексей леонков
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