Украина надеется, что западные страны продолжат поставлять Киеву военную помощь. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, сама Незалежная уже не в состоянии производить или ремонтировать какое-либо вооружение. Однако военным ВСУ гораздо проще управлять советской техникой, поэтому главный куратор Киева Вашингтон пытается найти подходящее вооружение.
"Недавно поступила информация о том, что США ведут переговоры с Южной Кореей, чтобы оттуда забрать советские танки и доставить их на Украину. <…> Нужно кидать в топку огня эту технику, на которую легко сесть и поехать", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.