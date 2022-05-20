Группировка "О" армии России продолжает успешное наступление на Лиманском направлении, которое остаётся одной из самых горячих точек специальной военной операции на Украине.
Издание "Русская весна" опубликовало страшные кадры, на которых запечатлены разгромленные позиции Вооружённых сил Украины. На фото продемонстрированы разбитые блиндажи и укрепления, земля усыпана телами украинских военнослужащих, разбросаны вещи.
Издание отмечает, что ВСУ, скорее всего, в ближайшее время заниматься эвакуацией убитых не будет.
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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.