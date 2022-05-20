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Автор Антон Уткин

У ВСУ кончаются танки: бывшего командира Т-64 отправили помогать гранатомётчику

Силовые структуры

Пленный украинский танкист рассказал, что его обучали канадские инструкторы. Несмотря на это, на фронте мужчина помогал гранатомётчику из-за нехватки танков.

У ВСУ кончаются танки: бывшего командира Т-64 отправили помогать гранатомётчику

Российские Telegram-каналы распространяют видеоролик с допросом пленного солдата ВСУ Андрея Денисова. Молодой человек в кадре признаётся, что проходил обучение в уничтоженном накануне учебном центре "Десна" у иностранных инструкторов.

Контрактник занимал должность командира танка в 92-й мехбригаде ВСУ, но когда был отправлен на передовую, оказалось, что боевых машин не хватает. Поэтому обученного на Т-64 танкиста назначили помощником гранатомётчика.

"Отправили в часть, а там танков нет", — рассказал военнопленный.

В его подразделении было большое количество иностранного оружия, признался бывший солдат, но мобилизованных украинцев никто не учил им пользоваться.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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