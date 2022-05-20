В плен силам ДНР сдались 25 украинских десантников

Силам ДНР в течение ночи сдались в плен ещё пятеро военнослужащих из состава 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ранее в плен сдались 20 бойцов из этой же бригады. Таким образом, общее количество пленных составило 25 человек. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

По словам журналиста, пленные рассказали, что командование в последнее время использовало их в качестве обычной пехоты, которой была поставлена задача "находиться в окопах и пытаться сдерживать наступление".

Кроме того, в окопах, откуда украинские десантники и сдавались, погибло не менее трёх десятков их сослуживцев, которые не смогли противостоять ударам артиллерии и бронетехники, а затем столкнулись со штурмовым подразделением спецназа союзных сил ДНР и РФ. Оставшиеся в живых от дальнейшего сопротивления отказались и подняли белый флаг, сообщил военкор.