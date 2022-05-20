Депутат Яровая: США разрабатывали на Украине электронную систему биоразведки

Вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по изучению работы биолабораторий США на Украине Ирина Яровая сообщила, что на территории соседней страны поэтапно формировали электронную систему биоразведки.

"Мы видим, как на Украине шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО", — сказала российский депутат в ходе заседания комиссии.

По данным парламентария, сведения украинских центров направляли в Минобороны Штатов. Как отметила Яровая, Вашингтон заявляет о "защитных программах", но на самом деле ищет новые патогены и пытается сделать их более опасными. Деятельность американских специалистов угрожает всему миру, подчеркнула член ГД.

Ранее Яровая сказала, что Россия воспринимает биолаборатории США на Украине в качестве баз военно-политического блока НАТО.