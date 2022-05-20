Вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по изучению работы биолабораторий США на Украине Ирина Яровая сообщила, что на территории соседней страны поэтапно формировали электронную систему биоразведки.
"Мы видим, как на Украине шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО", — сказала российский депутат в ходе заседания комиссии.
По данным парламентария, сведения украинских центров направляли в Минобороны Штатов. Как отметила Яровая, Вашингтон заявляет о "защитных программах", но на самом деле ищет новые патогены и пытается сделать их более опасными. Деятельность американских специалистов угрожает всему миру, подчеркнула член ГД.
Ранее Яровая сказала, что Россия воспринимает биолаборатории США на Украине в качестве баз военно-политического блока НАТО.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.