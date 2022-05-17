Яровая: Биолаборатории США по периметру РФ будем рассматривать как базы НАТО

Военные биолаборатории на Украине, созданные Пентагоном и представляющие угрозу для планеты, можно рассматривать, как фактическое присутствие НАТО на постсоветском рубеже.

Это сказала сопредседатель депутатской комиссии по расследованию обстоятельств создания биологических лабораторий США на Украине Ирина Яровая.

По её словам, РФ неоднократно убеждалась в том, что американская позиция в вопросах глобальной безопасности выглядит такой же скрытной, как любой опасный патоген.

Сейчас уже можно сказать, что доказательства, которые собраны, подтверждают факт того, что биолаборатории в Незалежной созданы по программе Минобороны США и представляют угрозу всему миру.

И после этого они хотят адекватной оценки на всевозможны площадках.

Парламентарий подчеркнула, что военная программа Штатов создает не просто лаборатории, а точки НАТО.