Глава МО РФ Шойгу заявил, что более 1900 боевиков с "Азовстали" сдались в плен

С металлургического комбината "Азовсталь" сдались в плен уже 1908 боевиков, до этого там сложили оружие 1387 морпехов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

С завода ранее были эвакуированы гражданские лица, которых удерживали там — спасли 177 человек, в том числе 47 детей и 85 женщин, заявил на коллегии Минобороны министр.

Также Шойгу сказал, что группировки Вооружённых сил России и ЛДНР продолжают расширять контроль над территорией Донбасса, близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики.

На коллегии глава оборонного ведомства отметил, что в ближайшей перспективе в помощь объединённым силам ожидается поставка стратегических беспилотных летательных аппаратов. Это даст возможность сберечь лётный состав и сократит затраты на разведку и решение огневых задач за счет снижения ресурса авиатехники и расхода боеприпасов.