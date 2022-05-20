Колясников: негативный эффект от сдачи "Азова"* очень велик

С 16 мая 1800 националистов батальона "Азов"* и боевиков ВСУ вышли из бункера завода "Азовсталь", сложили оружие и сдались. Надо отметить, что в Мариуполе находилась самая боеспособная часть нацбатальона, а значит, нацисты потеряли наиболее активную свою группировку.

"Секретная спецоперация" Зеленского по "эвакуации" нацистов с "Азовстали", где "стройными рядами фашисты разоружаются, проходят личный досмотр и выдвигаются на захват СИЗО в Ростове-на-Дону дала свои результаты", пишет журналист Сергей Колясников.

По его словам, для киевской хунты негативный эффект от сдачи "Азова"* настолько велик, что президент Владимир Зеленский уже официально признал потери в учебном центре "Десна".

"Ракетный удар обнулил сотни нацистов и наёмников. Но не помогает, укронацисты сдаются десятками по всему фронту. Потому что в плену — жить, а в полях за Зеленского — гнить", — подытожил Колясников.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.