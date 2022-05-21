Совфед: вертолёты Ка-52 — "рабочая лошадка" ударной силы операции на Украине

Основной силой и "рабочей лошадкой" российских войск в ходе спецоперации на Украине стали вертолёты Ка-52 "Аллигатор", заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

По его словам, боевые машины полностью раскрыли свой потенциал по работоспособности.

"Сейчас Ка-52 раскрыл весь свой потенциал — это самая настоящая "рабочая лошадка" российской ударной силы", — пояснил Кожин в беседе с РИА Новости. — Без вертолётов не происходит ни одна операция, ни малейшее продвижение".

По словам зампреда, вертолёты, кроме "обособленной" силы, гарантируют успешное продвижение и сухопутных войск. Так, машины используют для: