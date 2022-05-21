20 мая 2022 года вышли последние представители ВСУ с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом президенту Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. Министерство обороны РФ показывает видео материал сдачи в плен. Среди прочего зафиксирован досмотр майора ВСУ Сергея Волынского ("Волыны").
Военный с рюкзаком на плече представляется на камеру, затем происходит его обыск. Можно заметить в руке "Волыны" телефон, от которого он не избавился до выхода с территории комбината. Если предположить, что память смартфона не очищена, то гаджет может быть очень полезен для анализа деятельности и самого майора, и тех, кто был в подземельях "Азовстали" вместе с ним.
Другие представители ВСУ также попали в кадр. Среди них много боевиков, чьи тела пестрят татуировками с нацистской символикой и цитатами Гитлера. Всё это будет приобщено к уголовным делам, сообщает "Военное обозрение".
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.