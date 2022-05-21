Перенджиев оценил численность ВСУ по версии Зеленского: "Манипулирует цифрами"

Владимир Зеленский заявил, что на стороне ВСУ воюют 700 тысяч человек. Информация разлетелась по СМИ, однако неясно, кого имеет ввиду президент украины. Создаётся впечатление, что он выдает желаемое за действительное, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

"Зеленский манипулирует цифрами. Его слова о численности украинской армии в 70 тыс. человек — это попытка убедить самого себя в том, что у него есть армия, которая может воевать. Но мы знаем, что эта армия скоро закончится, останется только резерв и территориальная оборона", — цитирует эксперта газета ВЗГЛЯД.

Перенджиев заявляет, что невозможно понять, кто входит в эти 700 тысяч — только ВСУ или тероборона, резервисты и иностранные наёмники:

"Зеленский считает, что 700 тысяч человек в строю? Конечно, нет. Или он имеет ввиду, что украинская власть может поставить в строй 700 тысяч человек? Наверное, они могут это сделать. Но Зеленский подменяет возможности понятием "уже в строю", а на самом деле это не так".

По мнению эксперта, сейчас необходимо разгромить профессиональные боевые структуры ВСУ и нацбатов в Донбассе и Одессе, так как резерв и тероборона — "детский сад" для ВС РФ.