Операция по освобождению Донбасса продолжается. Сообщается об активных боевых действиях на севере ДНР в районе Красного Лимана. Населённый пункт пока еще остаётся оккупированным ВСУ.
На данном направлении уничтожены сразу несколько объектов противника. Так, в ходе нанесения ударов реактивными установками залпового огня поражено расположение украинских военных формирований в Святогорске. ВС РФ удалось подойти вплотную к городу.
Уцелевшие боевики ВСУ попытались спасти бегством в лесной массив, находящийся рядом. Передвигались и в одиночку, и на автомобиле. Однако попытки не увенчались успехом — бойцы нарвались на свои же мины, установленные по периметру, но про которые забыли из-за паники, передаёт "Военное обозрение".
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.