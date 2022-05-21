При попытке бегства на севере ДНР боевики ВСУ подорвались на собственных минах

Операция по освобождению Донбасса продолжается. Сообщается об активных боевых действиях на севере ДНР в районе Красного Лимана. Населённый пункт пока еще остаётся оккупированным ВСУ.

На данном направлении уничтожены сразу несколько объектов противника. Так, в ходе нанесения ударов реактивными установками залпового огня поражено расположение украинских военных формирований в Святогорске. ВС РФ удалось подойти вплотную к городу.

Уцелевшие боевики ВСУ попытались спасти бегством в лесной массив, находящийся рядом. Передвигались и в одиночку, и на автомобиле. Однако попытки не увенчались успехом — бойцы нарвались на свои же мины, установленные по периметру, но про которые забыли из-за паники, передаёт "Военное обозрение".