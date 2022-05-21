Пушилин: "На "Азовстали" еще могут скрываться украинские военные"

На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе еще могут скрываться украинские боевики.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сейчас идет тщательная проверка каждого помещения, поэтому даже если кто-то и остался, он будет выявлен. Что касается сдавшихся нацистов "Азова"* и ВСУшников: они находятся под стражей, суд должен решать их судьбу.

"Теперь мы можем выдохнуть, выключить эмоции. Мы все прекрасно понимаем, что можно было бы делать сгоряча — и превратиться в таких же нелюдей как они? Мы выше этого. Трибунал вынесет все соответствующие решения", — заявил глава ДНР.

2439 человека сдалось в плен с предприятия, 6 боевиков погибли при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен, также рассказал Пушилин.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.