Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил свои слова об изучении возможности обмена боевиков националистического батальона "Азова"* на Виктора Медведчука.
Депутат уточнил, что решать судьбу нацистов должен трибунал и обмена быть не должно.
Он пояснил, что все вопросы относительно арестованного Медведчука должен обсуждать тот, кто обладает такой компетенцией. Слуцкий подчернул, что именно это он и имел в виду, комментируя возмущения россиян и граждан Донбасса.
Вал возмущения он вызвал после заявления в интервью Интерфаксу:
"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев"*. Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия".
Слуцкий прокомментировал свои слова и попросил не истолковывать их неправильно.
"Не цепляйтесь к вежливым формулировками и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ "Азова"* быть не должно, их судьбу должен решать трибунал", — заявил лидер ЛДПР.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.