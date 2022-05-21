Слуцкий объяснил свои слова про обмен Медведчука на "Азов"*

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил свои слова об изучении возможности обмена боевиков националистического батальона "Азова"* на Виктора Медведчука.

Депутат уточнил, что решать судьбу нацистов должен трибунал и обмена быть не должно.

Он пояснил, что все вопросы относительно арестованного Медведчука должен обсуждать тот, кто обладает такой компетенцией. Слуцкий подчернул, что именно это он и имел в виду, комментируя возмущения россиян и граждан Донбасса.

Вал возмущения он вызвал после заявления в интервью Интерфаксу:

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев"*. Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия".

Слуцкий прокомментировал свои слова и попросил не истолковывать их неправильно.

"Не цепляйтесь к вежливым формулировками и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ "Азова"* быть не должно, их судьбу должен решать трибунал", — заявил лидер ЛДПР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.