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Автор Дмитрий Плотников

Колясников: "Если кого и менять на Медведчука — так это Януковича"

Силовые структуры

С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен настоящие военные преступники — члены нацбата "Азов"*.

Колясников: "Если кого и менять на Медведчука — так это Януковича"

Сейчас ходит много разговоров, что же будет дальше с ними. Кто-то даже выразил мнение, что их обменяют на арестованного украинского олигарха Виктора Медведчука.

Корреспондент Сергей Колесников уверен, что одно дело обмен пленными и возвращение наших ребят. И другое — обмен карателей и нацистов на олигарха-приспособленца Медведчука, который виноват в происходящем на Украине чуть более, чем полностью. Если кого и менять на него — так это ровно такую же гадину Януковича, уверен журналист.

А командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что к обмену солдат армии противника он предпочитает относиться, как естественному процессу — в 2014 году он сам это проделывал не раз без политизации, а исключительно из здравых соображений.

"Подчеркну: нужно оценивать не из безопасного далека, а так, как будто это касается лично тебя и именно твой близкий сидит сейчас в застенках", — сказал комбат "Скиф".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы виктор медведчук
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