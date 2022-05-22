С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен настоящие военные преступники — члены нацбата "Азов"*.
Сейчас ходит много разговоров, что же будет дальше с ними. Кто-то даже выразил мнение, что их обменяют на арестованного украинского олигарха Виктора Медведчука.
Корреспондент Сергей Колесников уверен, что одно дело обмен пленными и возвращение наших ребят. И другое — обмен карателей и нацистов на олигарха-приспособленца Медведчука, который виноват в происходящем на Украине чуть более, чем полностью. Если кого и менять на него — так это ровно такую же гадину Януковича, уверен журналист.
А командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что к обмену солдат армии противника он предпочитает относиться, как естественному процессу — в 2014 году он сам это проделывал не раз без политизации, а исключительно из здравых соображений.
"Подчеркну: нужно оценивать не из безопасного далека, а так, как будто это касается лично тебя и именно твой близкий сидит сейчас в застенках", — сказал комбат "Скиф".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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