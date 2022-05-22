The Guardian: ВСУ готовятся к возможному наступлению со стороны Белоруссии

Украинские войска создают новую линию обороны вдоль северной границы с Белоруссией, ведя подготовку к наступлению с этой стороны. Такая информация появилась у британского издания The Guardian.

Журналисты издания были допущены к пограничным позициям ВСУ при условии, что не будут разглашать их точного местонахождения, а также имён находящихся там украинских военных.

"Украинские силы построили новую линию обороны вдоль ранее неукрепленной северной границы страны с Беларусью на фоне признаков нападения", — пишет The Guardian.

Сейчас бойцы подразделения теробороны Украины охраняют свои позиции и траншеи в лесах рядом с белорусской границей. Каждая позиция охраняется несколькими десятками солдат, вооружённых автоматами АК-47. Бойцы отметили, что их позиции не поддерживаются тяжёлой артиллерией, но подчеркнули, что с защитной функцией хорошо справляется местный ландшафт — узкие дороги с перепадами высот, густые леса и болота.

На прошлой неделе в Минобороны Великобритании заявили, что Киеву будет сложно обеспечивать поддержку своих войск на Донбассе из-за присутствия войск Белоруссии на границе.