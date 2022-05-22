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Автор Дмитрий Плотников

Украинские диверсионные группы заходят на белорусскую территорию

Силовые структуры

Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии.

Украинские диверсионные группы заходят на белорусскую территорию

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Республики Александр Вольфович. Он подчёркивает, что на южных белорусских рубежах наблюдается наращивание группировки войск.

Вольфович отметил, что на Ровенском направлении находится приблизительно 10,5 тыс. человек, на Киевском — более 5 тысяч, на Черниговском — 4,5 тысячи человек.

"Идет инженерное оборудование участков государственного границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", — подытожил госсекретарь Совбеза РБ.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо, в свою очередь, задался вопросом, почему Польша на границе с ними разместила 15 тыс. человек.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы польша украина белоруссия
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